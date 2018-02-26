Меркель назвала "своих" министров

Примечательно, что среди потенциальных министров нет ни одного из восточных немецких земель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала в воскресенье вечером имена кандидатов от своей партии, Христианско-демократического союза, в состав будущего правительства.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы пошли на некоторые трудные и болезненные изменения, что было совсем непросто", – призналась Меркель.

Новым министром экономики и энергетики станет Петер Альтмайер, науки – Аня Карличек, сельского хозяйства - Юлия Клекнер, здравоохранения – Йенс Шпан (это назначение вызвало больше всего эмоций – Шпан прослыл самым жестким критиком Меркель в партии); Урсула вон дер Ляйен и Моника Гютерс сохранят свои посты – министров обороны и культуры соответственно. Гендерный баланс соблюден: трое мужчин и три женщины. Примечательно, что среди потенциальных министров нет ни одного из восточных немецких земель.

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По словам канцлера, руководство партии постаралось создать "хорошую смесь" между опытными кадрами и новыми лицами. Меркель уточнила, что она единственная из кандидатов, кто перешагнула 60-летний рубеж. Лидер партии оценивает свою команду как сильную, с которой "можно решать задачи XXI века".

Канцлер попрощалась с теми своими коллегами, которые покинут кабинет: бывшим министром внутренних дел Томасом де Мезьером и здравоохранения Германом Греэ. Еще раньше было ясно, что в новом правительстве не будет бывшего руководителя Минфина Вольфганга Шойбле (он стал президентом Бундестага), а также Йоханны Ванки, возглавлявшей Министерство образования.

Ранее Меркель заявила, что намерена полностью отработать четвертый срок.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие партии в Германии договорились о формировании большой коалиции. Дойдет ли этот процесс до конца, можно только догадываться. Но если ХДС Ангелы Меркель и Социал-Демократам во главе с Мартином Шульцем удастся их воплотить, это будет очень радикальний поворот для ЕС через пункт коалиционного соглашения о том, что Германия начнет крупнейшую кампанию по усилению интеграции со времен подписания Маастрихтского договора четверть века назад.

Напомним, руководство социал-демократов официально одобрило соглашение о коалиции с Меркель.





При этом глава правительства уточнила, что эти кандидатуры, "в случае, если дело дойдет до создания большой коалиции", будут поданы на рассмотрение федерального президента. Она напомнила, что теперь судьба коалиции зависит от решения социал-демократов.