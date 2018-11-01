Меркель назвала три главные реформы для Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала три самых необходимых реформы, которые, по ее мнению, нужны Украине. Об этом она рассказала в четверг, 1 ноября, во время общения со студентами в Киеве.

Во-первых, важно ввести эффективный механизм борьбы с коррупцией. "Это одна из самых сложных проблем, которая не решается за один день", – отметила Меркель.

Во-вторых, Ангела Меркель считает важным наладить эффективную систему децентрализации.

"Не все в Украине может решаться из Киева. Украина – большая страна. Нужно дать ответственность мэрам, например, собирать налоги. Чтобы на местах не говорили, что если в Киеве плохо работают, то у нас нет ответственности", – пояснила канцлер.

Также важным она считает создание государственной основы для приватизации.

"Конечно, приватизация – не панацея... Но все же нужно больше приватизировать", – отметила она.

Ранее Ангела Меркель призвала Украину продолжить сотрудничество с МВФ.

Также немецкий канцлер прокомментировала тарифы на газ в Украине и субсидии.