Меркель назвала условие снятия санкций против России

По ее словам, политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить, добавив, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает РБК-Украина.

Меркель подчеркнула, что политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе, так как нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами.

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"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", – подчеркнула она.

Ранее во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что введенные против РФ санкции не являются препятствием для предоставления этой стране гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Как известно, ЕС ввел санкции против России в ответ на незаконную оккупацию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права.

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