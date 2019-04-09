Меркель не успела вовремя встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине

Без пяти минут двенадцать Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке

REUTERS/Fabrizio Bensch.

Меркель не успела вовремя встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d05/9b6/5cad059b68f7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d05/9b6/5cad059b68f7c.jpg 2019-04-09T23:58:33+03:00 Евросоюз Без пяти минут двенадцать Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке

Глава правительства Германии Ангела Меркель не встретила британского премьера Терезу Мэй, когда та прибыла во вторник на служебном автомобиле к ведомству канцлера в Берлине. Соответствующую запись распространили немецкие телеканалы и СМИ.

"Без пяти минут двенадцать Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла", — прокомментировал кадры ведущий выпуска новостей на канале АРД.

Спустя несколько секунд политики уже вдвоем вышли к началу ковровой дорожки, чтобы пожать руки перед камерами.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Встреча Мэй и Меркель продлилась примерно полтора часа, стороны обсуждали возможные сроки переноса Brexit. После этого глава британского кабмина отправилась в Париж на встречу с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В среду состоится внеочередной саммит ЕС по вопросу выхода Великобритании из сообщества.

Ранее стало известно, что члены Палаты общин Великобритании поддержали еще одну отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня.

Соответствующее предложение премьер-министра Терезы Мэй, которая уже обратилась к Евросоюзу с такой просьбой, поддержали 420 членов нижней палаты британского парламента, тогда как против выступили 110 депутатов.

Как мы уже писали, отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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