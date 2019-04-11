Меркель объяснила Brexit-отсрочку для Великобритании

На фоне мировых проблем европейцам было важно продемонстрировать, что власти работают над поиском решений

Канцлер Германии на официальном мероприятии. Фото: AFP

Меркель объяснила Brexit-отсрочку для Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/422/d97/5c9422d9781e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/422/d97/5c9422d9781e5.jpg 2019-04-11T06:27:00+03:00 Евросоюз На фоне мировых проблем европейцам было важно продемонстрировать, что власти работают над поиском решений

Великобритания нуждается в отсрочке Brexit, чтобы избежать неупорядоченного выхода из ЕС, поскольку в этом никто не заинтересован. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Брюсселе по итогам саммита Евросоюза.

"Мы работаем над упорядоченным Brexit. Его можно обеспечить только в том случае, если дать Великобритании определенное время", — сказала она. По ее словам, ставка на это делается "ради интересов" Европейского союза."На фоне множества мировых проблем европейцам было важно продемонстрировать, что мы работаем над поиском сложных решений", — добавила канцлер.

Саммит "подтвердил единство ЕС в составе 27 стран", отметила Меркель. При этом соглашение о Brexit, которое было согласовано на одной из предыдущих встреч, менять никто не собирается, сказала она. "Оно актуально, менять его не будут", — заявила канцлер.

Лидеры ЕС решили перенести сроки Brexit на 31 октября 2019 года. "Итоги теперь подведем на октябрьском саммите", — отметила Меркель.

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля.

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск.

В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

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