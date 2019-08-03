В общей сложности 56% немцев заявили, что они довольны работой Меркель

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Меркель остается самым популярным политиком в Германии – опрос https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C 2019-08-03T04:31:00+03:00 Евросоюз В общей сложности 56% немцев заявили, что они довольны работой Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель остается самым популярным политиком в стране, находясь в должности уже 14 лет. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса телеканала ARD.

В общей сложности 56% немцев заявили, что они довольны работой Меркель. Это на два процентных пункта больше по сравнению с последним опросом, проведенным в июле.

Министр иностранных дел Хайко Маас занял второе место с 51% (+6%), а на третьем месте – министр здравоохранения Йенс Спан, который набрал 48% (+12).

Среди партий в рейтинге лидируют Христианско-демократический союз (ХДС), к которому принадлежит Меркель, и "Зеленые". Обе партии поддерживают по 26% респондентов. Третьей идет крайне правая "Альтернатива для Германии" с 14% (+1%).

Напомним, более половины граждан ФРГ полагают, что состояние здоровья канцлера Ангелы Меркель является лишь ее личным делом. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного газетой "Аугсбургер Альгемайне".

Реклама

Такого мнения придерживались 59% из опрошенных 4495 респондентов. В то же время 34% опрошенных заявили, что здоровье канцлера представляет общественный интерес.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет.

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - отметила она.

"Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, - заверила канцлер. - А пока я убеждена в собственной работоспособности".

Видео: Reuters Видео: Reuters

Напомним, что в первый раз подобный инцидент случился 18 июня, когда 64-летняя глава правительства ФРГ принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов ее охватила сильная дрожь.

Любопытно, что после случившегося бундесканцлерин объяснила случившееся перегревом – церемония проходила на открытом воздухе и было жарко. Однако 10 июля в Берлине стояла достаточно умеренная температура – 18 градусов тепла.

Как мы уже писали, 27 июня аналогичная ситуация повторилась на приеме у немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На фоне поднявшегося беспокойство насчет здоровья Ангелы Меркель ее представитель заявил, что никаких причин переживать о здоровье канцлера нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама