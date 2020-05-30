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Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США

30 мая, 03:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Она не может согласиться на личное присутствие и на поездку в Вашингтон из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за коронавируса не хочет принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7 – Ред.) в июне. Об этом газете Politico сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер благодарит президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон. Конечно, она продолжит следить за развитием ситуации с пандемией", – сказала политик.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры не против провести саммит G7 в Белом доме. Президент США Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

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Перед этим Трамп заявлял, что саммит, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не против возможности поездки в США для участия в саммите лидеров стран Группы семи (G7), однако для этого должны быть благоприятные санитарные условия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия США Ангела Меркель Дональд Трамп саммит G7

Источник: ТАСС

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