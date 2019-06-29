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Меркель откровенно рассказала о своем здоровье

29 июня, 10:47

У канцлера были приступы дрожи на официальных мероприятиях

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в субботу в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет, — цитирует ее агентство dpa. — Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо".

18 июня канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно во время исполнения национальных гимнов начала дрожать. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней. После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание прошло.

27 июня случился еще один такой же случай. Это произошло во время приема у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку.

Напомним, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Украину на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке. Стороны говорили о поддержке реформ в Украине, а также обсудили ситуацию вокруг Ирана и другие горячие международные вопросы.


Также мы сообщали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на "Дне немецкой промышленности" в Берлине рассказала, что Германия намерена сформулировать новую энергетическую политику до конца 2019 года с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

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Тег здоровье, Меркель

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