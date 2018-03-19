Меркель отправила Путину телеграмму с поздравлениями

Сегодня, 21:43

Выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта

фото AFP
фото AFP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с переизбранием на пост президента России, сообщает в понедельник пресс-служба германского правительства.

"Я сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России", – цитирует пресс-служба телеграмму Меркель, направленную Путину.

"На сегодняшний день очень важно продолжать развитие диалога между нашими странами и народами. На основании этого нам необходимо стремиться к тому, чтобы конструктивно решить проблемы, возникающие как в отношениях между нашими государствами, так и на мировой арене", – подчеркнула германский канцлер.

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Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным ЦИК РФ, кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.
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Источник:

"Сегодня"

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