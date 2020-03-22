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Меркель отправилась на домашний карантин

22 марта, 20:38

Елена Вус

В ближайшие дни Меркель будет регулярно проходить проверки

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной, отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом.

Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", – сообщил Зайберт.

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В ближайшие дни Меркель будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата.

"И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", – сказал Зайберт.

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Между тем, в Германии ввели новые правила карантина из-за коронавируса. Так, гражданам запретили собираться больше двух лиц вместе.

Кроме того, в немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.

О том, как в Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса, смотрите в видеоролике:

Видео: Reuters

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