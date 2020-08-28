Українська
$ 27,46
32,43
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Меркель ответила на планы Путина отправить силовиков в Беларусь

28 августа, 14:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои права и свободы

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства во внутренние дела Беларуси, передает DW.

Реклама

Глава немецкого правительства раскритиковала заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа силовиков, которые могут быть использованы для подавления протестов в Беларуси.

"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.

Читайте также: Помощь на миллиард долларов: Путин и Лукашенко договорились о госдолге

По ее словам, участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне".

В тренде
Потенциально катастрофический ущерб: на США надвигается мощный ураган
Реклама

Ранее Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко готова направить силовиков для подавления протестов в Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", - сказал хозяин Кремля.

Белорусская оппозиция уже ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Ангела Меркель Владимир Путин Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянии
Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянииРоссия
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина
Режиму Лукашенко пришел конец: в Германии дали совет президенту Беларуси
Режиму Лукашенко пришел конец: в Германии дали совет президенту БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять