Меркель ответила на планы Путина отправить силовиков в Беларусь

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства во внутренние дела Беларуси, передает DW.
Глава немецкого правительства раскритиковала заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа силовиков, которые могут быть использованы для подавления протестов в Беларуси.
"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.
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По ее словам, участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне".
Ранее Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко готова направить силовиков для подавления протестов в Беларуси.
"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", - сказал хозяин Кремля.
Белорусская оппозиция уже ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения.
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