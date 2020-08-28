Меркель ответила на планы Путина отправить силовиков в Беларусь

Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои права и свободы

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства во внутренние дела Беларуси, передает DW.

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Глава немецкого правительства раскритиковала заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа силовиков, которые могут быть использованы для подавления протестов в Беларуси.

"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.

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По ее словам, участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне".

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Ранее Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко готова направить силовиков для подавления протестов в Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", - сказал хозяин Кремля.

Белорусская оппозиция уже ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения.

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