Меркель перед открытием саммита G7 прогулялась по пляжу

Канцлер отправилась в ту часть пляжа, которая не была закрыта из-за саммита

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Канцлер Германии Ангела Меркель перед официальным открытием саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице совершила в субботу короткую прогулку по местному пляжу. Видео разместил в "Твиттере" один из фотографов, сообщило агентство ДПА.

При этом канцлер, по его информации, отправилась в ту часть пляжа, которая не была закрыта из-за саммита. Во время прогулки ее приветствовали отдыхающие, среди которых были и граждане ФРГ. Кроме того, Меркель коротко пообщалась с пловцом-спасателем.

На главе правительства был голубой жакет, белые брюки и такого же цвета обувь. Ее сопровождала группа сотрудников.

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По данным официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, перед открытием саммита Меркель провела встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, саммит Группы семи официально открылся во французском Биарицце. Лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

В первом официальном мероприятии саммита также участвует глава Евросовета Дональд Туск.

До ужина французский президент провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, главы европейских государств G7 провели совместную встречу.

В субботу днем Макрон в обращении к гражданам Франции сообщил, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы урегулирования международных кризисов, деэскалации торговых споров и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершит свою работу в понедельник вечером.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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