Меркель посетит Украину – Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель в начале ноября текущего года посетит Украину. Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

"Этой осенью, в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину. Это является очень ярким свидетельством особого внимания наших немецких партнеров и развития партнерства с Киевом", – написал украинский президент.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

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Ранее на встрече со студентами в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Грузия вместе с Украиной имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет определится с шагами по их интеграции.

В свою очередь 20 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Меркель. Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ, проведенных в Германии.