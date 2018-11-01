Меркель объяснила, почему решила уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после 18 лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) решила дать другим возможность "взять на себя ответственность". Об этом она рассказала в четверг, 1 ноября, во время общения со студентами в Киеве.

"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность", - сказала Меркель.

Меркель отметила, что ее партия все еще имеет самую высокую поддержку в стране, однако результаты "не такие хорошие, которые бы мы хотели".

Среди причин падения поддержки она назвала последние споры в своем блоке ХДС/ХСС по миграционной политике.

"Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому сказала, что буду оставаться на посту до конца срока, но спустя не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам, которые, возможно, имеют другие мысли, и чтобы они могли подготовить партию к следующим выборам", - пояснила Ангела Меркель.

Напомним, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2021 году, действующая глава правительства Ангела Меркель не станет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера.

"Четвертый срок канцлера станет для меня последним. В 2021 году я не буду ни кандидатом на должность канцлера, ни претендентом на место в Бундестаге. Говорю для протокола: я вообще больше не буду занимать должностей в политике", – сказала она.

Кроме этого, Меркель не будет претендовать на лидерство в своем Христианско-демократическом союзе.

В то же время она не станет слагать полномочия и продолжит руководить немецким правительством вплоть до следующих выборов.

Напомним, ранее социал-демократы предъявила ультиматум блоку Меркель, потребовав преодолеть внутрипартийные разногласия и выдвинуть предложения по улучшению работы правительства.

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