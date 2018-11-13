Меркель предупредила ЕС о серьезной опасности

Европу услышат только, если она будет выступать единым фронтом

Односторонние, национальные шаги могут иметь последствия для всего ЕС; Европу услышат в мире только в том случае, если она будет выступать единым фронтом. Об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Страсбурге с речью в Европарламенте.

"Национальные решения имеют последствия для всего сообществ", - сказала она, отметив, что, если в одной стране ЕС под угрозой оказываются принципы правового государства, это представляет опасность для всего Евросоюза.

"Солидарность означает необходимость преодоления национального эгоизма", - считает канцлер.

"Европу услышат только, если она будет выступать единым фронтом... Мы должны крепче брать в свои руки собственную судьбу, если хотим оставаться сообществом", - сказала она.

Канцлер подчеркнула, что за последние пять лет мир изменился, а "старые союзники ставят под вопрос наши основные ценности".

Ранее Ангела Меркель выразила свою поддержку Договору о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, который ранее был согласован Генеральной Ассамблеей ООН.

По словам Меркель, пактом отмечается суверенитет государств в вопросах миграции, а также он является основой для легальной миграции по профессиональным или по гуманитарным причинам.

Канцлер добавила, что документ не является юридически обязательным, однако он делает вклад в дело уменьшения нелегальной миграции.

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Договор должен быть подписан на конференции ООН, которая состоится в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит 20 рекомендаций, касающихся обращения государств с принятыми мигрантами.

Ранее об отказе от подписания документа заявили правительства США и Венгрии

Напомним, что в июне лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису.

Кроме того, ранее в этом году Курц призвал ЕС уделять больше внимания сдерживанию беженцев на внешних границах ЕС.