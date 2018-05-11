Меркель призвала Европу перестать полагаться на США

Европа больше не может рассчитывать на военную защиту Америки

Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США и должна "взять свою судьбу в свои руки", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Уже не так, что Соединенные Штаты просто будут защищать нас. Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Это задача на будущее", – сказала Меркель, выступая на мероприятии по случаю вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону в немецком городе Аахен.

Канцлер Германии отметила, что "на пороге Европы" происходит много крупных глобальных конфликтов и выразила обеспокоенность риском войны между Израилем и Ираном в Сирии.

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"Несмотря на то, что страны Европейского Союза достигли прогресса в военном сотрудничестве, эти усилия остаются "на раннем этапе", – сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии до конца 2018 года собирается потратить на военные заказы несколько миллиардов евро. В ведомстве подготовили 18 договоров на сумму более чем на 25 млн евро каждый.

Напомним, что в середине ноября 23 страны Евросоюза подписали официальное уведомление о расширении сотрудничества в военной и оборонной сфере.

Как сообщалось ранее, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая могла бы привести к созданию "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года.