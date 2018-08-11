Меркель призывает ЕС бороться с потоком беженцев вместе

Сегодня, 17:52

Германия напомнила, что остальные страны Евросоюза не смогут уклониться от поиска решения этой проблемы 

Фото: AFP
Фото: AFP

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала страны Европейского союза сплоченно отвечать современным вызовам, которые предстали перед Европой.

"Страны ЕС могут отвечать на вызовы только совместно", – заявила она на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Педро Санчесом 11 августа.

Лидер правительства ФРГ отметила некоторые проблемы, которые она имеет в виду: климат, свободную торговлю и миграционный кризис.

"Рада отметить, что Германия и Испания придерживаются общего подхода в противодействии нелегальной миграции", – сказала она.

На этой неделе Мадрид согласился принимать обратно мигрантов, которые изначально были зарегистрированы в Испании.

Меркель констатировала, что "ни один член Евросоюза "не может уклоняться от поиска решения этой задачи".

Касательно противодействия потоку беженцев канцлер констатировала необходимость развивать отношения с Африкой, откуда они прибывают.

"Мы должны говорить с Африкой, а не об Африке", – добавила немецкий лидер.

Ангела Меркель призвала создать такую ситуацию, как с Турцией, с которой ЕС подписал договор о возвращении мигрантов. По ее словам, решение этого вопроса должно приносить выгоду всем сторонам.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.

Напомним, что количество просителей убедища в Германии снижается уже второй год.
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Reuters

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