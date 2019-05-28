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Меркель призывала определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

28 мая, 01:57

Европейский парламент соберется в начале июля

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об необходимости достижение соглашения по кандидатуре главы Европейской Комиссии.

"Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств", – пишет агентство Associated Press.

"Чем быстрее мы примем решение, тем лучше будет для нашего будущего", – добавила она.

Согласно последней публикации Европарламентом обновленных предварительных итогов выборов, Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов – с 216 в Европарламенте прошлого созыва до 180 сейчас. Социалисты также сохранили свое традиционное второе место, потеряв при этом 40 мандатов, сейчас их результат составляет 146 мест.

Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты с 68 до 109 мест. Заметно продвинулись и зеленые – 69 депутатских кресел, против 52 в ЕП прошлого созыва.

Число депутатов Европарламента составляет 751 человек, таким образом, несмотря на рост популярности евроскептических партий по всей Европе, ведущие проевропейские силы сохранили большинство. Разница с прошлыми годами лишь в том, что в Европарламенте прошлого созыва большинство мест имели в сумме две основные политические силы – ЕНП и социалисты.

Комментируя рекордную за последние 20 лет явку в 50,93%, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге в Брюсселе, что "европейская демократия жива и здравствует". С 1979 года, когда выборы в Европарламент начали проводиться прямым голосованием, а не путем делегирования депутатов национальных парламентов, явка на этих выборах падала на каждых последующих выборах, скатившись за 40 лет с 61,99% в 1979 году до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году. В этот раз впервые в истории явка на выборах в ЕП выросла.

Окончательные итоги голосования будут подведены не раньше вечера понедельника, но могут быть озвучены и в течение дня во вторник, 28 мая. 

Ранее мы писали о том, как повлияет на Украину перестановка сил в Европарламенте.


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Тег выборы, ЕС, Еврокомиссия, Меркель

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Источник:

Интерфакс-Украина

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