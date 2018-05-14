Меркель прокомментировала выход США из ядерного соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение президента США Дональда Трампа о том, что США выходят из иранского ядерного соглашения, затрудняет ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Independent.

Меркель привела как пример недавнюю эскалацию израильско-иранского конфликта, которая быстро последовала за сообщением Трампа об иранском соглашении в качестве основания для беспокойства.

Она сказала, что Германия внимательно следит за событиями между Ираном и Израилем, заявив, что это "еще одна причина для дальнейших усилий по разрешению конфликта".

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Рухани назвал выход США из ядерного соглашения нарушением политической этики, однако отметил, что у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее.

Кроме того, после выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.