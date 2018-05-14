Меркель прокомментировала выход США из ядерного соглашения

Сегодня, 10:39

Такое решение Трампа усложнило ситуацию на Ближнем Востоке

фото AFP
фото AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение президента США Дональда Трампа о том, что США выходят из иранского ядерного соглашения, затрудняет ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Independent.

Меркель привела как пример недавнюю эскалацию израильско-иранского конфликта, которая быстро последовала за сообщением Трампа об иранском соглашении в качестве основания для беспокойства.

Она сказала, что Германия внимательно следит за событиями между Ираном и Израилем, заявив, что это "еще одна причина для дальнейших усилий по разрешению конфликта".

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Рухани назвал выход США из ядерного соглашения нарушением политической этики, однако отметил, что у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее.

Кроме того, после выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.
Иран, США, выход, Меркель, Дональд Трамп, ядерное соглашение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

В Иране объявили об окончании "смуты" и поражении демонстрантов

3 Января, 20:43

В КСИР заявили о задержании всех "подстрекателей и противников революции"

Другие страны

Фото: Fotolia

Иран пригрозил США "последствиями" в случае выхода из ядерного соглашения

24 Апреля, 16:10

По мнению президента страны, Трамп не соблюдает соглашения
Загрузка...

США

фото MIGnews.com

Трамп объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном - СМИ

8 Мая, 18:20

По мнению США, договор не решает проблему разработки ядерных ракет

Другие страны

Дональд Трамп. Фото: AFP

Массовые протесты в Иране: Тегеран жестко ответил на заявление Трампа

2 Января, 16:39

Для президента Трампа было бы лучше выбрать модель, принятую в персидской традиции - пристойную речь и пристойные действия, отметили в Тегеране

Политика

Фото: AFP

Трамп объявил "время перемен" для Ирана

1 Января, 15:36

Трамп вступился за иранцев, которые "хотят еды и свободы"

Другие страны

Фото: AFP

Выход США из ядерной сделки по Ирану может привести к войне - Макрон

5 Мая, 09:49

Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе
Загрузка...