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Меркель променяла броневик на старенький "фольц": что случилось (видео)

23 апреля, 19:16

Станислав Кожемякин

Новую машину канцлера уже прозвали "коронамобилем"

В разгар пандемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель поменяла служебную машину представительского класса на минивен Volkswagen, на котором ее привезли в бундестаг, где она выступила с пламенной речью.

Вместо привычного бронированного лимузина глава немецкого правительства подъехала 23 апреля к бундестагу на машине, которую в соцсетях уже прозвали "коронамобилем", поскольку она позволяет выдерживать необходимую в условиях эпидемии 1,5-метровую дистанцию между пассажиром и водителем.

Очевидцы также сняли, как у здания парламента бундесканцлерин встречают правоохранители с антисептиком.

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Забирали канцлера на этом же автомобиле.

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Видео опубликовал в Twitter немецкий корреспондент Андреас Кинаст:

Напомним, что в марте этого года у Меркель подозревали коронавирус – инфекцию обнаружили у врача, которого она посещала. В связи с этим немецкий лидер несколько дней провела на карантине.

Впрочем, в итоге вируса у нее не оказалось, несмотря на что она продолжила работать в удаленном режиме.

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Германия карантин Volkswagen автомобили Ангела Меркель коронавирус

Источник: Сегодня

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