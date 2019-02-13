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Меркель раскрыла свои политические планы

Сегодня, 16:00

Меркель готова оставаться на посту главы правительства ФРГ до окончания нынешнего легислатурного периода

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP
Меркель раскрыла свои политические планы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/46b/7d4/5c546b7d4bd29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/46b/7d4/5c546b7d4bd29.jpg Евросоюз Меркель готова оставаться на посту главы правительства ФРГ до окончания нынешнего легислатурного периода

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что будет оставаться на посту главы правительства ФРГ до окончания нынешнего легислатурного периода – до 2021 года. Об этом она заявила в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Я раскрыла свои планы, я сказала, что готова оставаться канцлером до 2021 года", - отметила Меркель.

В прошлом году она отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза (ХДС), которые прошли 7 декабря, но заявила, что намерена доработать канцлером весь легислатурный период.

Своей решение она объяснила провалом правящей коалиции, состоящей из блока ХДС-ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), на местных выборах. Результаты голосования она назвала "горькими" и "разочаровывающими", признав их результатом "политики на федеральном уровне".

Ангела Меркель призвала все партии "открыть новую главу" и искать пути для сохранения внутреннего мира в Германии и выразила надежду, что ее решение позволит правительству вернуться к плодотворной работе, а ее партии найти новые решения на будущее.

Новым лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Тег Германия, Меркель, канцлер

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ТАСС

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