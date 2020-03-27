Меркель рассказала, чего ей не хватает на домашнем карантине

«У меня довольно много дел — видеоконференции или телефонные включения», — заявила она.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на домашний карантин, продолжает работать по видеосвязи, но ей не хватает личных встреч с коллегами. Об этом она сказала по итогам переговоров лидеров ЕС, которые прошли в формате видеоконференции. Речь Меркель представила пресс-служба правительства Германии.

"У меня довольно много дел — видеоконференции или телефонные включения", — сказала она. "Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", — добавила канцлер.

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Меркель отправилась на домашний карантин в воскресенье после того, как стало известно, что врач, который делал ей прививку, несколькими днями позже сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас Меркель сделала уже два теста, оба они оказались отрицательными.

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Ранее мы писали о том, как ведут себя политики и монархи на карантине. Пример, Ангела Меркель сама ходит за покупками, а князь Альберт II все еще работает, несмотря на коронавирус.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

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