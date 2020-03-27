Меркель рассказала, чего ей не хватает на домашнем карантине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на домашний карантин, продолжает работать по видеосвязи, но ей не хватает личных встреч с коллегами. Об этом она сказала по итогам переговоров лидеров ЕС, которые прошли в формате видеоконференции. Речь Меркель представила пресс-служба правительства Германии.
"У меня довольно много дел — видеоконференции или телефонные включения", — сказала она. "Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", — добавила канцлер.
Меркель отправилась на домашний карантин в воскресенье после того, как стало известно, что врач, который делал ей прививку, несколькими днями позже сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас Меркель сделала уже два теста, оба они оказались отрицательными.
Ранее мы писали о том, как ведут себя политики и монархи на карантине. Пример, Ангела Меркель сама ходит за покупками, а князь Альберт II все еще работает, несмотря на коронавирус.
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