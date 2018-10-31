Меркель рассказала, какой будет внешняя политика Германии после ее ухода с поста главы ХДС

Немецкий канцлер уверена, что Берлин не будет менять позицию на международных переговорах

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее уход с должности руководителя немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) не изменит позицию ФРГ по международным вопросам. Об этом канцлер заявила во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Встреча прошла в рамках саммита по вопросам развития стран Африки.

"Думаю, в позиции (правительства ФРГ) на международных переговорах ничего не поменяется", - отметила глава Кабмина.

Напомним, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2021 году, действующая глава правительства Ангела Меркель не станет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера.

"Четвертый срок канцлера станет для меня последним. В 2021 году я не буду ни кандидатом на должность канцлера, ни претендентом на место в Бундестаге. Говорю для протокола: я вообще больше не буду занимать должностей в политике", – сказала она.

Кроме этого, Меркель не будет претендовать на лидерство в своем Христианско-демократическом союзе.

В то же время она не станет складывать полномочия и продолжит руководить немецким правительством вплоть до следующих выборов.

Напомним, ранее социал-демократы предъявила ультиматум блоку Меркель, потребовав преодолеть внутрипартийные разногласия и выдвинуть предложения по улучшению работы правительства.

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