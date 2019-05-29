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Меркель рассказала, кого предложит на пост главы Еврокомиссии

29 мая, 09:13

Канцлер добавила, что не исключает принятия Европейским Советом иного решения

Фото: AFP

На первом обсуждении главами государств и правительств Европейского Союза кандидатуры будущего главы Еврокомиссии немецкий канцлер Ангела Меркель предложит на эту должность лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера. Об этом Меркель заявила во время прибытия на неформальный саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе 28 мая, сообщает Deutsche Welle.

Канцлер добавила, что не исключает принятия Европейским Советом иного решения.

"У нас есть еще много времени, чтобы обсудить эту тему, в частности на очередном заседании Европейского совета 21 и 22 июня, и, поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", – отметила Меркель.

По ее словам, она поддерживает так называемый принцип ведущего кандидата при назначении председателя Еврокомиссии. Согласно ему этот пост должен получить лидер крупнейшей фракции Европарламента, которой по итогам выборов, завершившихся в минувшее воскресенье, вновь стали христианские демократы. Меркель признала, что не все ее коллеги придерживаются аналогичного мнения.

28 мая действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что главы большинства фракций парламента договорились приложить усилия для того, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, который будет предложен именно его фракциями.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Ранее мы писали о том, как повлияет на Украину перестановка сил в Европарламенте.


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Тег Европарламент, пост, глава

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Deutsche Welle

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