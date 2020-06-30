Меркель рассказала, почему редко носит маску

Меркель подчеркнула, что нужно будет вынести уроки из коронавирусного кризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что соблюдает рекомендации и надевает маску во время посещения магазина.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске", — сказала Меркель

Также глава правительства ФРГ подчеркнула, что нужно будет вынести уроки из коронавирусного кризиса.

"Мы живем в разгар пандемии. И тот факт, что мы не видим вируса, не означает, что он ушел", — предупредила она.

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Ранее Меркель отправилась на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей прививку, несколькими днями позже сдал положительный тест на коронавирус. Меркель сделала два теста, оба они оказались отрицательными.

Ранее мы писали о том, как ведут себя политики и монархи на карантине. Пример, Ангела Меркель сама ходит за покупками, а князь Альберт II все еще работает, несмотря на коронавирус.

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