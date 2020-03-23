Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Меркель сдала анализ на коронавирус

23 марта, 21:23

Елена Вус

Тест показал отрицательный результат

Проведенный канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая отправилась на домашний карантин, 23 марта тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом заявил ее представитель Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"Результат отрицательный", – сказал Зайберт.

Реклама

Отмечается, что в течение последующих дней будет сделано еще несколько тестов.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом. Врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивным.

В тренде
Перенос Евро, Евровидения и вакцина от коронавируса: что произошло в мире за неделю
Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

Напомним, по соглашению канцлера Германии Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель в ближайшие две недели жителям страны будет запрещено собираться больше двух человек вместе. Исключением являются члены семьи и люди, живущие единым домашним хозяйством.

В немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия тест Ангела Меркель коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...