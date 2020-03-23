Меркель сдала анализ на коронавирус

Проведенный канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая отправилась на домашний карантин, 23 марта тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом заявил ее представитель Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"Результат отрицательный", – сказал Зайберт.

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Отмечается, что в течение последующих дней будет сделано еще несколько тестов.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом. Врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивным.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

Напомним, по соглашению канцлера Германии Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель в ближайшие две недели жителям страны будет запрещено собираться больше двух человек вместе. Исключением являются члены семьи и люди, живущие единым домашним хозяйством.

В немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.

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