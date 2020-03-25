Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом сообщает Berliner Kurier со ссылкой на официального представителя правительства Штеффена Зайберта.
По словам Зайберта, с канцлером Германии все в порядке, она находится на карантине дома.
Как сообщалось, 23 марта тест на коронавирус Ангелы Меркель показал отрицательный результат.
Напомним, что Ангела Меркель отправилась 22 марта на карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом.
А накануне журналисты застали госпожу канцлер в супермаркете, куда она лично пошла за покупками. В тележку среди других товаров Меркель положила блок туалетной бумаги и четыре бутылки вина марки Ricossa. Работники супермаркета рассказали, что канцлер у них часто скупается и сама несет сумки с покупками. Однако деньги она в руки не взяла, за товары канцлер рассчиталась картой.
Между тем в Германии ввели новые правила карантина из-за коронавируса. Так, гражданам запретили собираться вместе больше двух.
Кроме того, в немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.
О том, как в Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса, смотрите в видеоролике:
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