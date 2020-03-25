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Меркель сдала второй тест на коронавирус

25 марта, 20:45

Елена Вус

С канцлером Германии все в порядке, она находится на карантине дома

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом сообщает Berliner Kurier со ссылкой на официального представителя правительства Штеффена Зайберта.

По словам Зайберта, с канцлером Германии все в порядке, она находится на карантине дома.

Как сообщалось, 23 марта тест на коронавирус Ангелы Меркель показал отрицательный результат.

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Напомним, что Ангела Меркель отправилась 22 марта на карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом.

А накануне журналисты застали госпожу канцлер в супермаркете, куда она лично пошла за покупками. В тележку среди других товаров Меркель положила блок туалетной бумаги и четыре бутылки вина марки Ricossa. Работники супермаркета рассказали, что канцлер у них часто скупается и сама несет сумки с покупками. Однако деньги она в руки не взяла, за товары канцлер рассчиталась картой.

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Между тем в Германии ввели новые правила карантина из-за коронавируса. Так, гражданам запретили собираться вместе больше двух.

Кроме того, в немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.

О том, как в Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса, смотрите в видеоролике:

Видео: Reuters

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Германия тест Ангела Меркель коронавирус COVID-19

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