Меркель сделала четкое заявление по агрессии России на Азове и Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свою позицию: конфликт на востоке Украины должен быть решен дипломатическими средствами.

"Военного решения украинского конфликта быть не может", – сказала Меркель, выступая на германско-украинском форуме в Берлине.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что Германия поддерживает санкции против РФ в связи с осуждением действий России, а "сами по себе ограничительные меры не являются целью как таковой".

"Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить . Мы вводили санкции, так как ясно, что вокруг России пояс государств, которые не могли развиваться так, как они хотели, мы не можем закрывать на это глаза ", - заявила Меркель.

Кроме того, Меркель подвергла критике действия России в инциденте в Керченском проливе и осудила задержание украинских моряков.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы эти солдаты были выпущены", - отметила канцлер.

Ожидается, что Ангела Меркель поднимает вопрос агрессии РФ в отношении Украины в акватории Черного моря возле входа в Керченский пролив, а также реакции на нее на саммите "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я думаю, что эта тема будет достаточно серьезно обсуждена на саммите G20. Сейчас мы завершили встречу с госпожой Федеральным канцлером Германии, и она отбывает именно на встречу G20 и там будет обсуждаться в том числе и вопрос Украины", - сказал Гройсман после переговоров с Меркель в четверг в Берлине.

По его словам, первым вопросом, который обсуждался в ходе встречи, была именно "ситуация в Азовском море, то, что произошла неприкрытая агрессия со стороны России в отношении наших военных моряков". "В том числе речь шла о том, что нам нужно предприниматься меры по освобождению наших военнопленных", – отметил премьер.

"Мы детально обсудили складывающуюся ситуацию в Азове, и хочу сказать, что федеральный канцлер очень хорошо владеет ситуацией и всеми аспектами того, что там произошло, и какие проблемы созданы там сегодня Россией, в том числе строительство незаконное этого моста, затруднение судоходства свободного и так далее", - подчеркнул Гройсман, добавив, что "это не может оставаться без адекватной реакции мира на эти бесчинства".

"Консультации сейчас продолжаются. Мы ожидаем от наших международных партнеров очень жесткой, резкой реакции в отношении агрессора, какое бы название он не имел. Я глубоко убежден в том, что единственным правильным вариантом этих действий должна быть абсолютная зеркальность в отношении России. Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры против РФ", - сказал Гройсман.

Также он подчеркнул, что захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки должны быть освобождены.

"Что касается нашим моряков – я это подчеркиваю – они должны быть немедленно освобождены. Точка! Они не нарушили никакого законодательства: ни международного, ни украинского. И все то, что происходит сегодня под прикрытием якобы российских судов – это все беззаконие и не может быть вообще принято цивилизованным миром", – заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, Меркель намерена обсудить с президентом США Дональдом Трампом новые санкции против РФ за агрессию на Азове.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.