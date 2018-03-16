Меркель сделала заявление по бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России из-за дела Скрипаля

В настоящий момент речь не идет о бойкоте со стороны Германии и Европы чемпионата мира по футболу

Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", – сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине в пятницу.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может не принять участие в Чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Министр иностранных дел заявил, что ему "трудно представить", как Великобритания будет участвовать в турнире, если путинская Россия окажется виновной в отравлении Скрипаля.

16 мартя Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны", – заявил он.

Джонсон также добавил, что отравляющее вещество было произведено Россией и там же незаконно хранилось.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Как известно, США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.