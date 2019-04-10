Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Меркель сделала заявление по Великобритании и Brexit

Сегодня, 15:29

Канцлер Германии готова поддержать отсрочку Brexit до конца 2019 или начала 2020 года

Тереза Мэй и Ангела Меркель в сдержанных образах
Тереза Мэй и Ангела Меркель в сдержанных образах. Фото: AFP
Меркель сделала заявление по Великобритании и Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dae/e10/5cadaee10ee1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dae/e10/5cadaee10ee1c.jpg Евросоюз Канцлер Германии готова поддержать отсрочку Brexit до конца 2019 или начала 2020 года

Великобритания нуждается в дополнительном времени на обсуждение вопросов, связанных с Brexit, в противном случае угроза неупорядоченного выхода страны из сообщества станет более реальной. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге по повестке дня предстоящего саммита ЕС.

"Я считаю, что обеим (британским) партиям нужно дать больше времени в умеренных объемах", - сказала она.

"Мы знаем, что такие переговоры требуют компромисса", – добавила глава кабмина.

"Никто не заинтересован в неупорядоченном Brexit", - отметила канцлер.

Меркель сказала, что британский премьер Тереза Мэй во время переговоров в Берлине во вторник "подтвердила четкое намерение продолжать переговоры с оппозицией ради выхода из сложной ситуации".

Агентство DPA ранее во вторник сообщало, что Меркель готова поддержать отсрочку Brexit до конца 2019 или начала 2020 года.

Напомним, ранее госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил за строгие условия длительной отсрочки Brexit.

Мы также писали, что Палат общин приняла законопроект, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения.

Как мы уже писали, отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Великобритания, Меркель, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Меркель сделала заявление по Великобритании и Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Раде и Кабмине важные законы, а Совбез ООН и Евросоюз собираются по Ливии и Brexit: топ-темы дня

Сегодня, 11:34

Среда, 10 апреля, будет насыщена событиями в Украине и мире, которые получат свое развитие в течение дня

Стало известно, когда встретятся лидеры ЕС для решения судьбы Brexit

Сегодня, 01:45

Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС

Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

Сегодня, 01:27

Cаммит ЕС собирается, чтобы рассмотреть просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Меркель не успела вовремя встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине

Вчера, 23:58

Без пяти минут двенадцать Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Советы бегуньям с большой грудью
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Кириленко объяснил, почему пенсии пересчитали по-разному

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу