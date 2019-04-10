Меркель сделала заявление по Великобритании и Brexit

Канцлер Германии готова поддержать отсрочку Brexit до конца 2019 или начала 2020 года

Тереза Мэй и Ангела Меркель в сдержанных образах. Фото: AFP

Меркель сделала заявление по Великобритании и Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dae/e10/5cadaee10ee1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dae/e10/5cadaee10ee1c.jpg 2019-04-10T15:29:00+03:00 Евросоюз Канцлер Германии готова поддержать отсрочку Brexit до конца 2019 или начала 2020 года

Великобритания нуждается в дополнительном времени на обсуждение вопросов, связанных с Brexit, в противном случае угроза неупорядоченного выхода страны из сообщества станет более реальной. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге по повестке дня предстоящего саммита ЕС.

"Я считаю, что обеим (британским) партиям нужно дать больше времени в умеренных объемах", - сказала она.

"Мы знаем, что такие переговоры требуют компромисса", – добавила глава кабмина.

"Никто не заинтересован в неупорядоченном Brexit", - отметила канцлер.

Меркель сказала, что британский премьер Тереза Мэй во время переговоров в Берлине во вторник "подтвердила четкое намерение продолжать переговоры с оппозицией ради выхода из сложной ситуации".

Агентство DPA ранее во вторник сообщало, что Меркель готова поддержать отсрочку Brexit до конца 2019 или начала 2020 года.

Напомним, ранее госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил за строгие условия длительной отсрочки Brexit.

Мы также писали, что Палат общин приняла законопроект, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения.

Как мы уже писали, отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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