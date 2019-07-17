Меркель убеждена, что фон дер Ляйен решительно справится с вызовами ЕС

Канцлер подчеркнула, что во главе ЕК впервые станет женщина

Фото: AFP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что ее министр обороны Урсула фон дер Ляйен справится с вызовами, стоящими перед европейскими институтами, возглавляя Европейскую комиссию.

Об этом пишет Укринформ.

"Я рада, потому что с фон дер Ляйен во главе Европейской комиссии будет стоять убежден и такой, что умеет убеждать, европеец. Теперь она решительно решать задачи, с которыми мы сталкиваемся как Европейский Союз", – заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что во главе ЕК впервые станет женщина, а также через 50 лет европейский исполнительный орган возглавила представитель Германии.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен (партия ХДС) была выбрана новым президентом ЕК во вторник вечером с минимальным перевесом голосов – 383 при необходимых 374.

Ранее мы писали: Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента. Она заявила, что Североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

Как известно, трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.

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