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Меркель: Я на стороне Порошенко, но вопросы "Северного потока – 2" для меня тоже важны

Сегодня, 15:36

Канцлер ФРГ поддержала строительство газопровода в обход Украины, отметив его важность для Евросоюза

Фото: Getty Images
Меркель: Я на стороне Порошенко, но вопросы "Северного потока – 2" для меня тоже важны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/811/4c1/5c68114c14021.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/811/4c1/5c68114c14021.jpg Евросоюз Канцлер ФРГ поддержала строительство газопровода в обход Украины, отметив его важность для Евросоюза

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И сроительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии. Об этом она заявила во время панельной дискуссии на конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Меркель подчеркнула, что "после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились", имея в виду российскую агрессию против Украины.

В то же время, она считает необходимым сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией.

"Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – подчеркнула она.

В своем выступлении, а также в ответах на вопрос Меркель несколько раз поддержала достройку новой ветки "Северного потока", отбросив критику этого решения от партнеров.

"Конечно я на стороне господина Порошенко в конфликте с РФ, но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными. Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером", – подчеркнула канцлер.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что 55-я международная Мюнхенская конференция по безопасности началась с обсуждения российского газопровода "Северный поток – 2". 

Сообщалось также, что противников строительства газопровода в Европе много: "жертвами" "Северного потока-2" будет не только Украина, но и Польша, Словакия, некоторые другие страны ЕС, на энергетических планах которых газопровод ставит крест.

Ранее в США заявили, что странам Евросоюза следует отказаться от участия в проекте "Северный поток – 2", поскольку он может значительно усилить давление России на ЕС, а, значит, представляет угрозу не только Европе, но и всему Западу.

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Тег Порошенко, Евросоюз, Меркель, Северный поток 2

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