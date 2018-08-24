Меркель заявила о поддержке Германией территориальной целостности Грузии

Германия твердо поддерживает территориальную целостность Грузии и через 10 лет после событий августа 2008 года, заявила в четверг на пресс-конференции в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель.

Она сообщила, что 24 августа посетит административную границу в Цхинвальском регионе.

"У меня будет возможность подойти к административной границе, демаркационной линии. Это несправедливость, которая происходит. В том числе и по Украине. Мы беседуем об этом с президентом Путиным", – сказала она.

"Несмотря на большую напряженность, очень мало сделано для того, чтобы сдать в прошлое эту несправедливость. Нельзя смириться с этой ситуацией", – заявила Меркель.

Также сообщается, что Меркель возложила венок к расположенному на площади Героев в грузинской столице мемориалу погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии грузинских военнослужащих. Сопровождал ее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Меркель находится в Тбилиси с двухдневным визитом.

Ранее глава МИД Литвы сообщил неприятную для Грузии и Украины новость о НАТО. Развязанные Кремлем конфликты мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности.

Также мы писали, что государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией Грузии Россией.

Как сообщалось, 8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.