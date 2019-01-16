Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз

Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали

Фото: Getty Images

Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e75/f2d/5c3e75f2d70a2.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e75/f2d/5c3e75f2d70a2.jpg 2019-01-16T02:09:18+02:00 Евросоюз Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали

Мэра северо-западного польского города Ольштын Петра Гжимовича обеспечили охраной.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на самого мэра.

"В ближайшее время меня будут охранять правоохранители – в ситуациях, когда сочтут это необходимым", - заявил Гжимович.

Полиция предоставила мэру Ольштына охрану из-за того, что считает реальными угрозы в его адрес в Интернете от 24-летнего мужчины. Полицейские уже сопровождали Гжимовича в понедельник, во время марша памяти убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали. Тот хвалил убийцу Адамовича и заявлял, что "следующим будет Гжимович".

Напомним, 14 января в польском Гданьске произошла трагедия:мэра города Павла Адамовича ранили ножом во время благотворительного концерта.Нападавшим оказался 27-летний грабитель банков, страдающий психическим расстройством. К сожалению, жизнь 53-летнего Адамовича спасти не удалось. Все подробности убийства мэра Гданьска читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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