Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз
Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали
Мэра северо-западного польского города Ольштын Петра Гжимовича обеспечили охраной.
Об этом сообщает Onet со ссылкой на самого мэра.
"В ближайшее время меня будут охранять правоохранители – в ситуациях, когда сочтут это необходимым", - заявил Гжимович.
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Полиция предоставила мэру Ольштына охрану из-за того, что считает реальными угрозы в его адрес в Интернете от 24-летнего мужчины. Полицейские уже сопровождали Гжимовича в понедельник, во время марша памяти убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.
Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали. Тот хвалил убийцу Адамовича и заявлял, что "следующим будет Гжимович".
Напомним, 14 января в польском Гданьске произошла трагедия:мэра города Павла Адамовича ранили ножом во время благотворительного концерта.Нападавшим оказался 27-летний грабитель банков, страдающий психическим расстройством. К сожалению, жизнь 53-летнего Адамовича спасти не удалось. Все подробности убийства мэра Гданьска читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
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