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Мэру Турина прислали пакет со взрывчаткой

Сегодня, 01:11

Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок

Фото: Pixabay
Мэру Турина прислали пакет со взрывчаткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/28c/83a/5ca28c83adf18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/28c/83a/5ca28c83adf18.jpg Евросоюз Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру итальянского города Турин Кьяре Аппендино. Специалисты обнаружили в подозрительном конверте на ее имя самодельный взрывной механизм.

Бомба была обезврежена. Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок, связанных с социальным центром молодежи, который закрыли по распоряжению мэрии 7 февраля.

Политики как из "Движения "5 звезд", которое представляет Аппендино, так и политические оппоненты выразили солидарность мэру, назвав произошедшее "серьезным происшествием террористического толка".

Напомним, ранее в Харькове возле одной из станций метро обнаружили боевую гранату, лежащую на "приманке" из денежных купюр .

Незадолго до этого в Запорожье на улице Святого Николая прохожие заметили спящего мужчину, в руках у которого была граната. Очевидцы вызвали копов, которые задержали "сновидца", буквально на руках доставив его в отделение – мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно.

А в Мелитополе копы задержали мужчину, который устроил стрельбу по прохожим с собственного балкона. У мужчины была изъята охотничья двустволка и патроны к ней. К счастью, от действий "стрелка" никто не пострадал.

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Тег Италия, бомба, Турин

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ТАСС

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