Мэру Турина прислали пакет со взрывчаткой
Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру итальянского города Турин Кьяре Аппендино. Специалисты обнаружили в подозрительном конверте на ее имя самодельный взрывной механизм.
Бомба была обезврежена. Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок, связанных с социальным центром молодежи, который закрыли по распоряжению мэрии 7 февраля.
Политики как из "Движения "5 звезд", которое представляет Аппендино, так и политические оппоненты выразили солидарность мэру, назвав произошедшее "серьезным происшествием террористического толка".
Напомним, ранее в Харькове возле одной из станций метро обнаружили боевую гранату, лежащую на "приманке" из денежных купюр .
Незадолго до этого в Запорожье на улице Святого Николая прохожие заметили спящего мужчину, в руках у которого была граната. Очевидцы вызвали копов, которые задержали "сновидца", буквально на руках доставив его в отделение – мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно.
А в Мелитополе копы задержали мужчину, который устроил стрельбу по прохожим с собственного балкона. У мужчины была изъята охотничья двустволка и патроны к ней. К счастью, от действий "стрелка" никто не пострадал.
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