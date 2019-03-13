Фермеры принесли свиную тушу на протест в Варшаве: яркие фото и видео

Демонстранты требовали поддержки сельского хозяйства и гарантий для отечественных товаров на полках супермаркетов

Фото: twitter.com/dyba_iwona.

Фермеры принесли свиную тушу на протест в Варшаве: яркие фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8dd/139/5c88dd139a8f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8dd/139/5c88dd139a8f7.jpg 2019-03-13T12:43:00+02:00 Евросоюз Демонстранты требовали поддержки сельского хозяйства и гарантий для отечественных товаров на полках супермаркетов

Польские аграрии вышли на демонстрацию в столице республики Варшаве, заблокировав один из самых оживленных городских перекрестков. Организованный организацией Agrounia митинг проходит на площади Завиши.

Как видно на фото и видео с места событий, протестующие высыпали на перекрестке несколько мешков с яблоками, подожгли шины, создав дымовую завесу и положили на трамвайные пути свиные туши.

В знак солидарности с международным движением "желтых жилетов" многие активисты также надели этот элемент униформы.

Демонстранты требуют у государства оказать поддержку сельскому хозяйству, и чтобы не менее половины места на полках в местных супермаркетах занимали продукты отечественного производства.

Лидер Agrounia Михал Колодзейчак предупредил, что, если правительство не удовлетворит условия активистов, они продолжат демонстрации.













На данный момент прибывшие правоохранители погасили горящие шины, а демонстранты разошлись, оставив муниципальным работникам убирать сгоревшие покрышки и солому.

Напомним, это уже уже не первый протест польских фермеров за последние три месяца. В декабре они перекрыли одну из главных автомагистралей страны – автобан А2 – в районе города Прушков.

Кроме того, ранее более 10 тысяч учителей прошли маршем по центральным улицам столицы Польши в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации.

Мы также писали, что в прошлом году в польских городах прошли многотысячные акции против ужесточения закона об абортах – "Черный протест".

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