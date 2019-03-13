Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Фермеры принесли свиную тушу на протест в Варшаве: яркие фото и видео

Сегодня, 12:43

Демонстранты требовали поддержки сельского хозяйства и гарантий для отечественных товаров на полках супермаркетов

Фото: twitter.com/dyba_iwona
Фото: twitter.com/dyba_iwona.
Фермеры принесли свиную тушу на протест в Варшаве: яркие фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8dd/139/5c88dd139a8f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8dd/139/5c88dd139a8f7.jpg Евросоюз Демонстранты требовали поддержки сельского хозяйства и гарантий для отечественных товаров на полках супермаркетов

Польские аграрии вышли на демонстрацию в столице республики Варшаве, заблокировав один из самых оживленных городских перекрестков. Организованный организацией Agrounia митинг проходит на площади Завиши.

Как видно на фото и видео с места событий, протестующие высыпали на перекрестке несколько мешков с яблоками, подожгли шины, создав дымовую завесу и положили на трамвайные пути свиные туши.

В знак солидарности с международным движением "желтых жилетов" многие активисты также надели этот элемент униформы.

Демонстранты требуют у государства оказать поддержку сельскому хозяйству, и чтобы не менее половины места на полках в местных супермаркетах занимали продукты отечественного производства.

Лидер Agrounia Михал Колодзейчак предупредил, что, если правительство не удовлетворит условия активистов, они продолжат демонстрации.

На данный момент прибывшие правоохранители погасили горящие шины, а демонстранты разошлись, оставив муниципальным работникам убирать сгоревшие покрышки и солому.

Напомним, это уже уже не первый протест польских фермеров за последние три месяца. В декабре они перекрыли одну из главных автомагистралей страны – автобан А2 – в районе города Прушков.

Кроме того, ранее более 10 тысяч учителей прошли маршем по центральным улицам столицы Польши в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации.

Мы также писали, что в прошлом году в польских городах прошли многотысячные акции против ужесточения закона об абортах – "Черный протест".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сельское хозяйство, Польша, протест, митинг, акция протеста, фермер, варшава, демонстрация

Вы сейчас просматриваете новость " Фермеры принесли свиную тушу на протест в Варшаве: яркие фото и видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет"

11 марта, 13:30

В России начались протесты из-за намерений властей ограничить доступ к сети интернет в стране

Многотысячные протесты в Черногории: президента отправляют в отставку

3 марта, 10:05

Жители страны винят Мило Джукановича в коррупции, кумовстве и злоупотреблении должностными полномочиями

В Бельгии десятки тысяч детей вышли на экологический протест

7 февраля, 19:07

Школьники-демонстранты уверены, что занятия уже будут неважны, если климатическая катастрофа уничтожит весь мир

Легализация проституции: работницы секс-индустрии пикетировали МВД

1 марта, 19:54

В пикете участвовали не только сторонники легализации проституции, но и их противники

Протестующих в Брюсселе окатили из водометов

28 сентября 2018, 18:52

Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов

В Китае около 50 тысяч человек вышли на митинг

20 октября 2018, 16:21

Демонстранты озабочены растущими, по их мнению, угрозами со стороны Пекина

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Малыш уснул, но рядом была собака

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

5 примет почему нельзя дарить полотенца