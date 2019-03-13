Фермеры принесли свиную тушу на протест в Варшаве: яркие фото и видео
Демонстранты требовали поддержки сельского хозяйства и гарантий для отечественных товаров на полках супермаркетов
Польские аграрии вышли на демонстрацию в столице республики Варшаве, заблокировав один из самых оживленных городских перекрестков. Организованный организацией Agrounia митинг проходит на площади Завиши.
Как видно на фото и видео с места событий, протестующие высыпали на перекрестке несколько мешков с яблоками, подожгли шины, создав дымовую завесу и положили на трамвайные пути свиные туши.
В знак солидарности с международным движением "желтых жилетов" многие активисты также надели этот элемент униформы.
Демонстранты требуют у государства оказать поддержку сельскому хозяйству, и чтобы не менее половины места на полках в местных супермаркетах занимали продукты отечественного производства.
Лидер Agrounia Михал Колодзейчак предупредил, что, если правительство не удовлетворит условия активистов, они продолжат демонстрации.
На данный момент прибывшие правоохранители погасили горящие шины, а демонстранты разошлись, оставив муниципальным работникам убирать сгоревшие покрышки и солому.
Напомним, это уже уже не первый протест польских фермеров за последние три месяца. В декабре они перекрыли одну из главных автомагистралей страны – автобан А2 – в районе города Прушков.
Кроме того, ранее более 10 тысяч учителей прошли маршем по центральным улицам столицы Польши в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации.
Мы также писали, что в прошлом году в польских городах прошли многотысячные акции против ужесточения закона об абортах – "Черный протест".
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