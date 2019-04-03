Мэй и глава британской оппозиции согласовали план дальнейшей работы по Brexit

Стороны согласовали программу совместной работы команд

Мэй и глава британской оппозиции согласовали план дальнейшей работы по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f4/e38/5ca4f4e38bd3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f4/e38/5ca4f4e38bd3f.jpg 2019-04-03T21:01:00+03:00 Евросоюз Стороны согласовали программу совместной работы команд

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британской оппозиции Джереми Корбин провели в среду конструктивные переговоры, проявив гибкость и согласовав план дальнейшей работы, нацеленной на то, чтобы найти общую позицию и добиться осуществления Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10 по итогам встречи главы правительства с лидером оппозиционной Лейбористской партии.

"Сегодняшние переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределенности, возникшей вокруг процесса Brexit, — говорится в документе. — Мы согласовали программу дальнейшей работы, чтобы обеспечить соблюдение интересов британского народа, сохранение рабочих мест и обеспечение безопасности страны".

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В заявлении представителя Лейбористской партии, которое приводит сайт газеты "Ивнинг стандард" уточняется, что стороны "согласовали программу совместной работы команд, нацеленной на то, чтобы оценить возможность достижения общей позиции".

Ранее стало известно, что британский парламент не станет проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства.

Напомним, что недавно члены Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit.

Также ранее СМИ сообщили, что в таком случае глава правительства Тереза Мэй может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с выходом из ЕС.

В то же время Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза, чтобы ей хватило времени для переговоров с членами парламента.

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