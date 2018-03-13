Мэй и Макрон обсудили "агрессивное поведение" России

Сегодня, 02:25

Мэй и Макрон решили координировать действия в связи с отравлением Скрипаля

Эммануэль Макрон, Тереза Мэй. Фото: AFP
Эммануэль Макрон, Тереза Мэй. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились координировать действия в связи с расследованием отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое решение было принято в ходе телефонных переговоров Терезы Мэй с Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

В рамках беседы Мэй поинформировала Макрона о последних данных в ситуации вокруг инцидента в Солсбери 4 марта.

Она подчеркнула, что, согласно выводу правительства в Лондоне, "весьма вероятно", что Россия несет ответственность за преступление против Скрипаля и его дочери Юлии.

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"Они обсудили широкую картину агрессивного поведения России и согласились с тем, что было  бы важно продолжать реагировать на него согласованно с союзниками", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, Макрон осудил нападение на Скрипалей и выразил свою солидарность с Великобританией. Политики сошлись в том, что правительства двух стран должны тесно координировать свои действия в связи с расследованием и последующим ответом России.

Напомним, накануне Мэй сделала заявление по отравлению Скрипаля, заметив, что в Скотланд-Ярде пришли к выводу, что экс-сотрудника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".
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Источник:

"Сегодня"

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