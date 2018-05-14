Мэй и Трамп обсудили ракетный удар Ирана по Израилю

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила о важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана, а также вместе с США поддержала право Израиля на самооборону. Об этом говорится в заявлении официального представителя офиса британского премьера.

"Премьер-министр и президент осудили осуществленные на этой неделе ракетные удары Ирана по израильским силам и решительно поддержали право Израиля на самооборону от иранской агрессии. Они сошлись на необходимости сохранять спокойствие для всех сторон и на важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Мэй подтвердила позицию британского правительства по иранской ядерной сделке, из которой вышли США. Мэй отметила, что Лондон и его европейские партнеры "по-прежнему твердо привержены задаче сохранения этой сделки как наилучшего способа предотвратить разработку Ираном ядерного оружия".

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Премьер-министр также "подняла вопрос о потенциальных последствиях санкций США на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране".

Напомним, ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия и подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Кроме того, иранские власти подготовили "пропорциональный план ответных мер" на решение США.