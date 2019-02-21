Мэй и Юнкер назвали конструктивными свои переговоры по Brexit
Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провели в среду конструктивные переговоры по Brexit, договорились вновь встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном по итогам встречи двух политиков, состоявшейся 20 февраля в Брюсселе.
"Оба лидера сошлись в том, что переговоры были конструктивными, и они призвали свои переговорные команды продолжать искать возможности (по реализации Brexit) в позитивном ключе с учетом сжатых сроков и исторической значимости направления ЕС и Великобритании по пути глубоких и уникальных будущих партнерских отношений", — отмечается в коммюнике. "Они вновь проведут оценку достигнутого прогресса в предстоящие дни. Председатель Юнкер и премьер-министр Мэй договорились провести новые переговоры до конца месяца", — говорится в совместном заявлении.
Как следует из коммюнике, во время сегодняшней встречи стороны обсудили перечень гарантий временного характера так называемого режима бэкстоп, который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.
И Мэй, и Юнкер еще раз подтвердили свою приверженность недопущению появления "жесткой границы" на острове Ирландия и обязательства уважать неприкосновенность европейского и британского внутренних рынков. Они затронули тему той "роли, которую альтернативные механизмы могут сыграть в замене „бэкстопа" в будущем".
Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.
Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.
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