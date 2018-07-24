Мэй лично возглавила переговоры по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возьмет под личный контроль переговоры о выходе из состава Евросоюза.

"Я буду вести переговоры с Европейским союзом, а министр по вопросам Brexit будет действовать от моего имени", – заявила Мэй.

Заявление премьера прозвучало на фоне усиливающихся разногласий по поводу условий выхода страны из состава ЕС.

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Как известно, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил, что Великобритания может отказаться от выплаты ЕС 29 млрд фунтов согласованных компенсаций за Brexit. Рааб уточнил, что отказ может последовать, если Европейский союз не согласится на торговую сделку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. С небольшим перевесом большинство британцев, проголосовавших поддержали Brexit. Процесс выхода страны из ЕС должна завершиться в конце марта 2019 года. Ранее лидеры ЕС согласовали, что переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 29 марта 2019 года и продлится 21 месяц.

ЕС предупредил Лондон, что без решения ирландского вопроса соглашение о Brexit не произойдет. При этом британское правительство предлагало, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 таможенных правил ЕС. Это позволило бы избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit – но этот план не устроил ЕС.