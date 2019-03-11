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Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit – СМИ

Сегодня, 03:29

Многие члены британского правительства выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP
Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg Евросоюз Многие члены британского правительства выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй из-за ситуации вокруг Brexit перестали поддерживать почти все члены правительства, кроме двух министров, сообщает The Daily Telegraph.

Многие члены Кабинета министров выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля. Это позволит лидеру Консервативной партии провести новый раунд переговоров по выходу из ЕС.

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"Я могу сказать, что в кабинете есть только два министра, которые продолжают поддерживать Мэй. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", – сообщил газете источник в британском правительстве.

Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

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Тег Кабмин, Великобритания, ЕС, соглашение, Мэй, Brexit

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