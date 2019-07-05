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Мэй назвала Brexit проблемой для жителей Великобритании

5 июля, 00:05

Brexit представляет собой серьезную проблему для союза народов Великобритании

Фото: AFP

Выход Великобритании из ЕС превратился в проблему для укрепления союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, входящих в Соединенное Королевство. Об это заявила Тереза Мэй.

"Brexit, безусловно, представляет собой серьезную проблему для союза, но ее можно решить, задействовав основные преимущества Соединенного Королевства", — сказала глава британского правительства.

Мэй отметила, что один из уроков референдума 2014 года о независимости Шотландии, победу на котором одержали сторонники сохранения союза, состоит в том, что приверженцы единства должны прилагать больше усилий для укрепления связей между частями королевства и более эмоционально и настойчиво излагать свою аргументацию.

В отношении же Северной Ирландии Мэй сказала, что именно компромисс лег в основу Белфастского соглашения 1998 года. "Этот компромисс был достигнут благодаря беспрепятственному передвижению через границу", — напомнила премьер, имея в виду границу Великобритании с Ирландией. По ее словам, будущие отношения между Лондоном и Дублином должны выстраиваться на уважении к этому компромиссу.

Глава британского правительства подчеркнула, что решение североирландской пограничной проблемы в связи с Brexit ляжет на плечи ее преемника (которому Мэй должна будет передать полномочия 24 июля) и она не стремится к тому, чтобы давать ему какие-либо рекомендации и советы. Мэй также выразила уверенность в том, что политик, который сменит ее на посту премьера, сделает укрепление союза народов Великобритании своим приоритетом.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй, которая доверила Хаммонду второй по значимости пост в правительстве, объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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Тег Великобритания, Мэй, Brexit

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ТАСС

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