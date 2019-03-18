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Мэй назвала единственный выход из тупика Brexit

Сегодня, 12:05

Мэй отметила срочность решения в парламенте вопроса с соглашением

Фото: AFP
Мэй назвала единственный выход из тупика Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg Евросоюз Мэй отметила срочность решения в парламенте вопроса с соглашением

Британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем. об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 

"Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили мнение и поддержали улучшенное соглашение. Я благодарна каждому из них. Но я знаю, что мне нужно приложить больше усилий, чтобы убедить остальных, к примеру, Демократическую юнионистскую партию, если я хочу добиться одобрения соглашения большинством", – написала она в своей статье.

"И это остается моей целью. Это единственный выход из сложившегося тупика", – продолжила британский премьер, напомнив, что ранее на этой неделе палата общин Британии не поддержала выход из ЕС без соглашения и также отказалась от идеи очередного референдума.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах, по ее мнению, сейчас – самое время оставить в прошлом противоречия.

"Я убеждена, что пришло время перестать отождествлять себя с тем выбором, (который каждый сделал), на голосовании 2016 года (о выходе Британии из ЕС). Мы только можем оставить в прошлом старые ярлыки и действовать вместе как демократы и патриоты, прагматично достигая честных компромиссов", – говорится в статье британского премьера.

Она также вновь отметила срочность решения в парламенте вопроса с соглашением.

"Если парламент сможет одобрить соглашение до Европейского Совета 21 марта, мы будем просить о коротком техническом продлении (действия статьи 50 Лиссабонского договора – ред.), чтобы принять необходимое законодательство. Это не идеальный исход, мы могли покинуть ЕС 29 марта", – утверждает британский премьер.

По ее словам, альтернативный вариант – если британский парламент не примет соглашение до 21 марта – гораздо хуже.

"Европейские лидеры потребуют четкие основания для продления, которое может быть расценено как не только техническое", – убеждена она.

Мэй напомнила, что более длительное продление действия статьи потребует от Британии участия в выборах в Европарламент в мае. Британский премьер заявила, что если британским подданным придется пойти на это голосование, то это станет символом коллективного политического поражения британского парламента.

"Все это делает тот выбор, с которым сталкиваются сейчас парламентарии, яснее некуда. Если парламент сможет найти способ вернуться к соглашению о Brexit до Европейского совета, то Британия выйдет из ЕС этой весной без участия в выборах в Европарламент. И мы сможем вернуться к выстраиванию будущих отношений с ЕС. Если (парламент – ред.) не сможет, то мы не выйдем из ЕС еще несколько месяцев, если вообще когда-нибудь выйдем", – считает Мэй.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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Тег Мэй, Brexit

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Источник:

Интерфакс-Украина

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