Мэй назвала новую дату голосования за Brexit в британском парламенте

Предполагалось, что повторное голосование по сделке с ЕС состоится 13 или 14 февраля

Фото: AFP

Мэй назвала новую дату голосования за Brexit в британском парламенте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b3/c31/5c58b3c3170b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b3/c31/5c58b3c3170b2.jpg 2019-02-12T17:02:00+02:00 Евросоюз Предполагалось, что повторное голосование по сделке с ЕС состоится 13 или 14 февраля

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала законодателям, что при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Евросоюзом по теме Brexit она позволит депутатам внести новые поправки в билль о выходе страны из состава ЕС. Об этом она заявила, выступая во вторник в Палате общин британского парламента.

"Получив согласие со стороны Евросоюза на новые переговоры, теперь мы нуждаемся во времени, чтобы завершить этот процесс. Когда мы достигнем требуемого прогресса, мы организуем новое голосование, но, если правительство не добьется большинства в Палате общин по теме соглашения о выходе из ЕС и политической декларации, тогда оно сделает во вторник, 26 февраля, заявление (в парламенте по теме Brexit – Ред.) и внесет предложение, к которому можно будет оформлять поправки", - сказала Мэй. Она добавила при этом, что голосование по поправкам пройдет 27 февраля.

Ранее предполагалось, что повторное голосование по сделке с ЕС состоится 13 или 14 февраля, однако позже источники в правительстве начали допускать, что до этого времени Лондон и Брюссель не успеют достичь каких-то договоренностей. Таким образом, своим сегодняшним выступлением Мэй подтвердила ожидания политических аналитиков, предсказывавших, что она попросит у Палаты общин дополнительного времени на завершение переговоров.

15 января британские депутаты отвергли 585-страничный текст соглашения с ЕС. После этого Мэй пошла на тот же шаг, о котором объявила во вторник: позволила депутатам сформулировать поправки к биллю о Brexit, частью которого является сделка с ЕС. В итоге проведенного голосования были утверждены две поправки. Самая важная из них потребовала от правительства изменить уже достигнутое с Евросоюзом соглашение таким образом, чтобы из него исчезло упоминание спорного механизма "бэкстоп".

"Бэкстоп" призван не допустить появления жесткой границы на острове Ирландия – то есть при отсутствии сделки с ЕС входящая в состав Великобритании Северная Ирландия продолжит оставаться частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Это вызывает резкое неприятие многих британских депутатов, которые заявляют, что при таком развитии ситуации Великобритания останется привязанной к ЕС и после Brexit. Это, утверждают они, идет вразрез с волей, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года.

На прошлой неделе правительство Великобритании, получив соответствующие инструкции со стороны парламента, вновь начало переговоры с ЕС. Однако они осложняются тем, что Брюссель последовательно и категорично заявляет о том, что не намерен менять текст уже согласованной сделки и исключать из нее положение о "бэкстопе".

Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

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