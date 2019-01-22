Мэй обнародовала "План Б" по Brexit
Британский премьер предлагает возобновить переговоры с ЕС в отношении пограничного контроля в Северной Ирландии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 21 января, опубликовала в британском парламенте "План Б" относительно выхода страны из состава Европейского Союза.
Суть плана заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, пишет DW.
По словам Мэй, на этой неделе она планирует провести дополнительные переговоры относительно североирландского вопроса в парламенте, в частности с представителями североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), а затем представить результат этих дискуссий в Брюсселе. Премьер-министр исключила возможность проведения повторного референдума о Brexit, а также перенос на другую дату срока выхода Великобритании из ЕС.
Своим "Планом Б" Мэй пыталась получить поддержку парламента, который 15 января отклонил согласованное ее правительством соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать неупорядоченного Brexit. Реакция на ее речь, однако, была преимущественно негативной. По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, Мэй отказывается признавать реальную ситуацию вокруг ее соглашения.
Сторонники Brexit, в свою очередь, отвергают достигнутую договоренность с Брюсселем о том, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС, если о другом не будет договорено на конец переходного периода. По мнению противников соглашения, это привяжет Соединенное Королевство в Евросоюзу.
Стоит отметить, что Ирландия отвергла идею Лондона по новому соглашению о границе после Brexit.
В свою очередь, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом.
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