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Мэй обвинили в нарушении конфиденциальности переговоров по Brexit

5 мая, 23:12

Мэй якобы готова пойти на уступки по ряду вопросов

Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: Getty Images

Министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл заявил, что премьер Британии Тереза Мэй нарушила конфиденциальность переговоров по Brexit.

Об этом сообщает DW.

По словам чиновника (по сути, второго человека в оппозиции), премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по Brexit ради собственных интересов, раскрыв содержание переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения о выходе из ЕС.

Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться  поддержкой оппозиционной партии.

По информации издания, Мэй якобы готова пойти на уступки по ряду вопросов: создание временного таможенного союза с ЕС,  действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.

"Мы работали на условиях конфиденциальности, как нас и просили. Мы не давали брифингов перед СМИ. Поэтому факт того, что премьер-министр нарушила эти правила, вызывает большое разочарование", – возмутился Макдоннелл.

"Если она так себя ведет, я вполне могу понять, почему она не смогла договориться о приличной сделке с ЕС", – заявил политик.

Напомним, день "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit


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Тег Великобритания, переговоры, ЕС, конфиденциальность, Мэй, Brexit

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