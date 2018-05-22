Мэй отвергла идею очередного референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что проведение нового референдума о независимости Шотландии было бы несвоевременным.
"Сейчас не время для очередного несущего раздор референдума о независимости, и в нем нет нужды", – привели британские СМИ слова представителя премьер-министра.
Накануне первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что определится со сроками проведения второго референдума о независимости региона после того, как британское правительство точнее определится со своими действиями в рамках выхода Великобритании из ЕС.
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.