Мэй отвергла идею очередного референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что проведение нового референдума о независимости Шотландии было бы несвоевременным.

"Сейчас не время для очередного несущего раздор референдума о независимости, и в нем нет нужды", – привели британские СМИ слова представителя премьер-министра.

Накануне первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что определится со сроками проведения второго референдума о независимости региона после того, как британское правительство точнее определится со своими действиями в рамках выхода Великобритании из ЕС.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.