Мэй отвергла идею повторного референдума по Brexit
Она также выразила надежду, что британский парламент поддержит сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не собирается проводить повторный референдум по вопросу выхода страны из Европейского союза.
Она также выразила надежду, что британский парламент поддержит сделку по Brexit.
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"Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не думаю, что вы этого хотите. И я сама тоже этого не хочу. Мы уже задали вам этот вопрос, и вы дали ответ", – заявила Мэй.
Ранее она подтвердила, что Великобритания не выйдет из состава Европейского союза до 29 марта.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.
В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.
Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":
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