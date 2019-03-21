Мэй отвергла идею повторного референдума по Brexit

Она также выразила надежду, что британский парламент поддержит сделку по Brexit

Фото: Getty Images

Мэй отвергла идею повторного референдума по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg 2019-03-21T03:36:00+02:00 Евросоюз Она также выразила надежду, что британский парламент поддержит сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не собирается проводить повторный референдум по вопросу выхода страны из Европейского союза.

Она также выразила надежду, что британский парламент поддержит сделку по Brexit.

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"Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не думаю, что вы этого хотите. И я сама тоже этого не хочу. Мы уже задали вам этот вопрос, и вы дали ответ", – заявила Мэй.

Ранее она подтвердила, что Великобритания не выйдет из состава Европейского союза до 29 марта.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

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