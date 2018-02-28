Мэй отвергла предложенный Еврокомиссией проект соглашения по Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения о Brexit, в частности предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.

Об этом сообщает DW.

Премьер-министр Тереза Мэй отвергла предложение, предусматривающее, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании из состава блока.

"Ни один премьер-министр Великобритании никогда не согласится на это", – заявила Мэй во время выступления в парламенте.

По ее словам, создание регулирующей и таможенной границы между Северной Ирландией и остальным королевством угрожает сохранению общего совместного рынка Великобритании и конституционной целостности королевства.

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Проект Еврокомиссии, представленный в среду главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье, предлагает в качестве одного из возможных решений североирландского вопроса, чтобы эта территория в дальнейшем "считалась частью таможенной территории Союза". Это означало бы де-факто появление границы между Северной Ирландией и остальной Британией. Также в проекте соглашения прописаны позиции о правах и социальных гарантиях граждан и работников с ЕС и Великобритании после Brexit и функционирование законодательной системы, положения о защите персональных данных и выполнение финансовых обязательств Британии перед Брюсселем.

Напомним, Брюссель согласился дать Великобритании после Brexit переходный период, в течение которого страна будет связана законами Евросоюза, но не сможет участвовать в его руководящих органах.

Кроме того, Совет ЕС предложил и дату окончания переходного периода Brexit.

Напомним, парламент Великобритании поддержал план правительства об отмене Закона о Европейских сообществах от 1972 года, который прекратит верховенство права ЕС на британской территории.

Ранее сообщалось, что Британия и ЕС договорились по сумме компенсации за Brexit.